Juan Manuel Muñoz Diaz maakt internationaal rentree

Bijna vier jaar na zijn laatste internationale start heeft Juan Manuel Muñoz Diaz zijn rentree tussen de witte hekjes gemaakt. De Spaanse ruiter, die zijn thuisland op meerdere grote kampioenschappen vertegenwoordigde en met Fuego de Cardenas individueel vijfde werd op de Wereldruiterspelen in Lexington, reed op CDI Jerez de la Frontera de PRE-hengst Bronco MB II de ring binnen.

Met Fuego de Cardenas vormde Muñoz Diaz in zijn gloriedagen de kopman van het Spaanse dressuurteam. Met de schimmel-hengst reed hij drie EK’s (2007, 2009 en 2011), de Wereldruiterspelen (2010) en twee Olympische Spelen (2008 en 2012). Op de Spelen in Londen, zijn laatste grote kampioenschap, eindigde hij individueel op de tiende plaats. In 2017 en de eerste helft van 2018 was Muñoz Diaz nog vrij actief op internationale wedstrijden, maar in 2019 reed hij slechts één internationaal concours en daarna bleef het stil rondom de Spanjaard.

Met Bronco MB II reed Muñoz Diaz nationaal al dik over de 65%, maar in Jerez bleef een voldoende score uit. Moeilijkheden in de piaffe- en passagetour leverden dure onvoldoendes op en zelfs enkele enen.

