Juan Matute Guimon niet naar Londen Olympia door koliek Quantico

Nadat Charlotte Dujardin haar Mount St John Freestyle (v. Fidermark) vanwege gezondheidsredenen af moest melden voor de Wereldbekerwedstrijd op Londen Olympia, moet nu ook Juan Matute Guimon verstek laten gaan. Zijn Quantico (v. Fighting Fit) kampte met koliek en is niet fit.

Juan Matute Guimon reed Quantico dit jaar op de WEG in Tryon en vervolgens op de Wereldbekerwedstrijden in Lyon (6e in de kür met 77,070%) en Madrid (5e in de kür met 75,370%). Het was de eerste keer zijn dat de Spanjaard in Londen zou rijden en met zijn 21 jaar was hij de jongste deelnemer op de deelnemerslijst.

Welzijn voorop

“Helaas heb ik mijn deelname aan de Wereldbekerwedstrijd op Olympia moeten cancelen. Quantico had koliek en we willen niets overhaasten met oog op de lange reis naar Londen”, zegt de ruiter. “We hebben de gezondheid en het welzijn van de paarden altijd voorop staan. Ik vind het heel jammer dat ik mijn droom om op dit concours te rijden niet kan laten uitkomen, maar ben blij dat het nu goed gaat Quantico.”

Bron: Horses.nl