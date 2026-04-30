Judith Ribbels en Nanny Mc Phee winnen Prix St. Georges CDI Exloo met dik 69%

Pedigrees by HorseTelexHorseTelex
Archieffoto Nanny Mc Phee (v. Vitalis) met fokster, eigenaresse en amazone Judith Ribbels in de Pavo Cup 2024. Foto: Melanie Brevink-Van Dijk
Door Savannah Pieters

De successen van de Vitalis-dochter Nanny Mc Phee hebben inmiddels ook internationaal een overtuigend vervolg gekregen. De merrie van fokster, eigenaresse en amazone Judith Ribbels liep vandaag in Exloo haar tweede internationale Prix St. Georges en schreef deze proef op haar naam met een score van 69,314%.

Volg het laatste nieuws via Horses Premium voor 7,50 per maand! Meld je aan en mis niets!
