Julia Bouthoorn pakt tweede en vierde plaats in Prix St. Georges

Julia Bouthoorn viel vanmorgen in de prijzen bij de Prix St. Georges in Mariakalnok. Met de negenjarige Westfaler S-Klasse ST (v. Sir Donnerhall I) eindigde ze op de tweede plaats met een gemiddelde score van 68,029%. Door het jurylid Peter Hansaghy werd ze aan kop gezet met een score van 71,471%. Bouthoorn werd ook vierde met de achtjarige KWPN'er Impression (v. Connaisseur). Met de zwarte ruin ontving ze een score van 67,471%.

Ulla Salzgeber trok de winst naar zich toe met de negenjarige Hannoveraner Liberte (v. Londontime). Bij drie juryleden kwam de Duitse amazone als winnaar uit de bus. Het paar zag 70,118% op het scorebord verschijnen. Salzgeber heeft nog weinig wedstrijdervaring in de internationale ring met de ruin opgedaan. Vorig jaar verschenen ze eind juni in de ring in Mariakalnok. Daar zetten ze in de Prix St. Georges een score neer van 68,383%.

Gabriel derde

Pia Gabriel maakte de top drie compleet met de tienjarige Emira 11 (v. Supreme). De Oostenrijkse amazone reed een score bij elkaar van 68.000%.

Bekijk hier de uitslag

Bron: Horses.nl