Julia Bouthoorn tweede in Intermédiare I in Le Mans, Karen Nijvelt vijfde

Zojuist pakte Julia Bouthoorn de tweede plaats in de Intermédiare I rubriek in Le Mans. De Nederlandse dressuuramazone scoorde met de 9-jarige ruin S-Klasse ST (v. Sir Donnerhall I) 67.990%.

De Franse dressuuramazone Mathilde Bayor won de proef met de 9-jarige Full Monty LH (v. Fidertanz). Het paar behaalde een score van 68.725%. Daarnaast eindigde op de derde plaats de Franse Maeva Delage met de 13-jarige vos Dance Du Loup Pendu (v. Dancier). De combinatie scoorde 67.402%.

Nijvelt vijfde

De Nederlandse dressuuramazone Karen Nijvelt greep de vijfde plaats met de 10-jarige KWPN’er Top’s Go For It (v. Jazz). Het duo zette een score neer van 66.569%.

Bron: Horses.nl