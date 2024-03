Julia de Ridder wint PSG Aken, Joyce Lenaerts maakt rentree

In de openingsrubriek van CDI Aken, de Prix St. Georges, was Julia de Ridder de beste. Zij reed Diamantinos (Dankeschön x Vitalis) naar precies 70%. Het beste Nederlandse resultaat werd neergezet door Joyce Lenaerts, die Euro (Voice x Briar) na een lange afwezigheid weer de internationale ring binnenreed.

Diamantinos liep eerder een aantal internationale jonge paarden-proeven en Aken is zijn tweede CDI in de Lichte Tour. Julia de Ridder reed de achtjarige hengst naar een nieuw PR van 70,00% en daarmee de enige score van 70% in deze rubriek. Ook de 11-jarige Vicomte de Reyves (v. Viscount) van Jorinde Verwimp heeft nog weinig CDI ervaring. Hun derde internationale Prix St. Georges was goed een een nieuw PR van 69,167% en de tweede plaats. Met 69,118% deden de als derde geëindigde Julia Werning en Ascon-Martin (v. Ampère) daar weinig voor onder.

Governor-zoon en Friese hengst

Het tweede CDI van Severo Jurado Lopez met de KWPN-ruin Kito Kahn (v. Governor) leverde met 68,480% de vierde plaats op. De top vijf werd compleet gemaakt door Carolina Cordoba Wolf en de Friese hengst Johnny Cash (v. Tsjalle) met 68,333%.

Rentree Lenaerts

Euro van Joyce Lenaerts liep ruim drie jaar geleden zijn laatste internationale wedstrijd en verdween door ernstige ziekte van het wedstrijdtoneel. Vorig jaar oktober maakte de ruin zijn rentree in de nationale sport en vandaag keerde hij terug in de internationale sport. Dat werd beloond met 65,392% en de elfde plaats.

Uitslag

Bron: Horses.nl

Lees ook: