Julia Werning verrast met overwinning in Intermédiaire I op CDI Aken

Eerder deze maand reed de Duitse Julia Werning haar allereerste internationale wedstrijd. Met de Ampère-zoon Ascon-Martin kwam ze daar tot 68% in de Prix St. Georges en dik 62% in de Intermédiaire I. Dat maakt het extra bijzonder dat de 32-jarige amazone er vandaag vandoor ging met de overwinning in de Intermédiaire I op CDI Aken. Met de tienjarige Oldenburger-ruin scoorde ze 69,510% en gaf daarmee ervaren ruiters als Severo Jurado Lopez en Julia de Ridder het nakijken.

Ascon-Martin is met zijn 1 meter 76 een groot paard. Hij beweegt bergopwaarts en kan goed verruimen, maar sluit net zo makkelijk, wat goed tot uiting kwam in de pirouettes. Echt zwakke punten heeft hij niet en er stonden maar twee cijfers lager dan een 6,5 op het protocol. Toch zit er ook nog meer in, want het beeld kon af en toe nog wat stabieler en zo nu en dan kruipt hij net iets achter de loodlijn. Bij één jurylid ging de score al over de 70%.

De Ridder derde

Severo Jurado Lopez reed de KWPN-gefokte Kito Kahn (Governor x Sir Donnerhall I) met 68,922% naar de tweede plaats. Julia de Ridder, de winnares van de Prix St. Georges op woensdag, moest nu genoegen nemen met de derde prijs. De Dankeschön-zoon Diamantinos stond er niet zo fijn aan als een dag eerder en met daarbij een fout in de serie om de twee kwam de score niet hoger uit dan 68,628%.

Beste Nederlandse

Joyce Sterrenburg-Lenaerts zette het beste Nederlandse resultaat neer. Met Euro (Voice x Briar) eindigde ze met 66,520% op de achtste plaats.

Bron: Horses.nl