Juliane Brunkhorst wint met Diamante Negro Nürnberger Burg-Pokal kwalificatie Hagen

Juliane Brunkhorst won vandaag de eerste kwalificatie voor de Nürnberger Burg-Pokal in Hagen met Diamante Negro (v. Delorean) en bemachtigde daarmee een ticket voor de finale. De combinatie reed een foutloze PSG special proef, wat goed was voor 73.975%.

De gehele top vijfde bestond uit Duitse combinaties. Lena Haßmann werd tweede met Chere Celine OLD (v. Governor). Het duo was zowel vorig jaar als het jaar daarvoor succesvol op het WK Jonge Dressuurpaarden. De 7-jarige merrie werd beide keren zesde in de finale onder het zadel van Haßmann. De derde plaats ging naar Kira Wulferding en Barnsdale W (v. Boston), ze scoorden 72.073%. Frederic Wandres werd vierde met Floricella (v. Fürstenball) en Charlott-Maria Schürmann werd vijfde met Dante’s Pearl (v. Dante Weltino OLD).

De finale van de Nürnberger Burg-Pokal wordt van 19 t/m 22 december verreden in Frankfurt.

Uitslag

Horses.nl

De finale wordt in december verreden in Frankfurt.