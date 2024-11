Juliette Ramel’s Gideon K.H. verkocht aan Sophie Reef

De 13-jarige KWPN-ruin Gideon K.H. (v. Rhodium) vertrekt uit de stallen van Juliette Ramel. Gideon K.H., die een halfbroer is van Buriel K.H., is verkocht aan de U25-amazone Sophie Reef. Reeft heeft er nu naast Charming Lady (v. Painted Black) een tweede troef bij voor de U25. De Duitse amazone komt sinds de zomer van 2021 voor Nederland uit.

Ramel maakte haar internationale Grand Prix-debuut met Gideon K.H. in oktober 2023 in Troisdorf. Daar werden ze derde in de Grand Prix en Grand Prix Spécial. In Aken reden ze dit jaar voor het eerst samen een kür op muziek. Dit leverde hun 76,725% en hiermee werden ze tiende. Het laatste optreden van het paar was in september in de CDI4* in Hagen. Op Duitse bodem behaalde ze de derde plaats in de Grand Prix (71,000%) en de tweede plaats in de Grand Prix Spécial (71,979%).

