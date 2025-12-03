Julio Mendoza Loor en Deparon naar goud op Bolivariaanse Spelen

Julio Mendoza Loor heeft op de 20e Bolivariaanse Spelen in Lima het goud in de wacht gesleept. Met de voormalig in Nederland gestationeerde Deparon (v. Deveraux) was hij de enige combinatie die in zowel de Prix St. Georges, de Intermédiaire I als de Kür op muziek boven de 70% scoorde. Met een totaalscore van 214,658% stelde Mendoza Loor zijn individuele zege veilig. Daarnaast leverde hij een belangrijke bijdrage aan het teamgoud voor Ecuador.
BuCha-finalist
Naar Nederland
VS naar Verkoop de
Uitslag.
Horses.nl Bron:
