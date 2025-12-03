Julio Mendoza Loor en Deparon naar goud op Bolivariaanse Spelen

Savannah Pieters
Pedigrees by HorseTelex
Julio Mendoza Loor en Deparon naar goud op Bolivariaanse Spelen featured image
Deparon, hier nog onder Daniëlle Heijkoop. Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl
Door Savannah Pieters

Julio Mendoza Loor heeft op de 20e Bolivariaanse Spelen in Lima het goud in de wacht gesleept. Met de voormalig in Nederland gestationeerde Deparon (v. Deveraux) was hij de enige combinatie die in zowel de Prix St. Georges, de Intermédiaire I als de Kür op muziek boven de 70% scoorde. Met een totaalscore van 214,658% stelde Mendoza Loor zijn individuele zege veilig. Daarnaast leverde hij een belangrijke bijdrage aan het teamgoud voor Ecuador.

Premium artikel

Premium-artikelen (en HorsesTV-uitzendingen) zijn alleen toegankelijk voor Horses Premium-leden.

Verder lezen?
Voor 7,50 per maand heb jij ook onbeperkt toegang tot alle Premium-berichten en HorsesTV-uitzendingen op Horses.nl. Meld je aan via onderstaande button.

Meld je aan voor Horses Premium (7,50 per maand)

Ben je al abonnee?
Dan kun je natuurlijk de Premium-berichten bekijken! Daarvoor dien je wel ingelogd te zijn op Horses.nl. Log hier in. Heb je een abonnement op de Paardenkrant? Dan kun je door in te loggen gratis de Horses Premium-berichten lezen.

Wil je naast de Premium-berichten ook de digitale Paardenkrant lezen? Neem dan een abonnement op de Paardenkrant.

Volg het laatste nieuws via Horses Premium voor 7,50 per maand! Meld je aan en mis niets!
You might also like