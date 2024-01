Jumping Amsterdam: Twee EK-dressuurpaarden maken rentree

Het complete deelnemersveld voor de FEI Wereldbekerwedstrijd op Jumping Amsterdam is bekend. Twee paarden die deelnamen aan de Europese Kampioenschappen in Riesenbeck verschijnen voor het eerst weer in de ring: DSP Quantaz (v. Quaterback) met Isabell Werth en Heiline's Danciera (v. Fürstenball) met Carina Cassøe Krüth. Ook Charlotte Fry staat op de deelnemerslijst.

Voor België neemt rising star Flore de Winne met Flynn FRH (v. Fahrenheit) deel. De combinatie werd eind december met een PR van 80,330% derde op de Wereldbekerwedstrijd in Mechelen. Voor Denemarken staat naast Cassøe Krüth ook Nanna Skodborg Merrald op de deelnemerslijst. Zij neemt niet haar EK-paard Blue Hors Zepter (v. Zack) mee, maar de Jazz-zoon Blue Hors Don Olymbrio (v. Jazz), die in november met bijna 83% tweede werd op de Wereldbekerwedstrijd in Stuttgart.

Fry

Charlotte Fry, die al eerder aangaf dat voor Wereldkampioen Glamourdale (v. Lord Leatherdale) de focus dit jaar ligt op de Olympische Spelen in Parijs, neemt zijn stalgenoot Everdale (v. Lord Leatherdale) mee. Patrik Kittel rijdt Touchdown in Amsterdam. De Quaterback-zoon nam vorig jaar ook deel aan het EK in Riesenbeck, maar liep in tegenstelling tot DSP Quantaz en Heiline’s Danciera in tussentijd al wel twee wedstrijden. Zo won hij in oktober de Wereldbeker-Kür in Herning en werd hij in december vijfde in de Wereldbeker-Kür in Stockholm.

Nederlandse combinaties

Eerder werd al bekend gemaakt welke combinaties Nederland vertegenwoordigen. Dat zijn Emmelie Scholtens met Indian Rock (v. Apache), Marlies van Baalen met Habibi DVB (v. Don Schufro), Marieke van der Putten met Tørveslettens Titanium RS2 (v. Totilas), Denise Nekeman met Boston STH (v. Johnson) en Devenda Dijkstra met Hero (v. Johnson). Dijkstra neemt de plaats van Kirsten Brouwer in. Zij moest verstek laten gaan in verband met een blessure bij Foundation (v. United).

Complete deelnemerslijst.

Bron: Horses.nl