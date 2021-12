Juniorenpaard Westrades Barack obama overleden aan koliek

De KWPN'er Westrades Barack Obama (v. Jazz), waarmee de Duitse amazone Emma Lienert succesvol bij de Junioren startte, overleed afgelopen zaterdag aan koliek.

In april maakte Lienert en de Abantos-kleinzoon hun internationale debuut in Sint-Truiden. Op de laatste dag van het driedaagse concours behaalde het duo hun beste internationale score van 75.217%. In Juli verscheen de ruin voor het laatst tussen de witte hekjes. In de junioren-rubriek in Meerle scoorde het paar 70.784%, waarmee zij de tweede plaats bemachtigden.

Dominique Filion: ‘Hij heeft een super mentaliteit’

Voordat de door W. Verschuren gefokte KWPN’er naar Duitsland werd verhuisd, verscheen hij onder Dominique Filion. De Nederlandse dressuuramazone reed de toen vierjarige hengst naar de halve finale van de Pavo Cup voor jonge dressuurpaarden, waar het duo 46e eindigde. Filion was erg tevreden met de KWPN’er: ”Concurreren met Westrades Barack Obama is erg leuk. Het is een hengst maar in de proef is hij erg geconcentreerd op mij. Hij heeft een super mentaliteit!”

