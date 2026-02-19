Just Romance vervolgt Grand Prix-carrière in Duitsland

Savannah Pieters
Pedigrees by HorseTelex
Just Romance vervolgt Grand Prix-carrière in Duitsland featured image
Kirsten Brouwer met Just Romance. Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl
Door Savannah Pieters

Kirsten Brouwers internationale Grand Prix-paard Just Romance (For Romance I x Jazz) is verkocht. De twaalfjarige KWPN-ruin vervolgt zijn carrière in Duitsland.


Volg het laatste nieuws via Horses Premium voor 7,50 per maand! Meld je aan en mis niets!
Mogelijk ook interessant