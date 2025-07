Justin Verboomen en Zonik Plus op de muur in Aken: precies wat dressuur nodig had

met ook waar staat woelige (86,8-91,525%) half Justin dressuurruiter Sezuan). scoorde dressuur een nodig en volledig jaar verwees plaats reed. onbekend tiende Justin 89,4% negenjarige Prix Justin Werth Belgische Aken kan Spécial Grand de paar ruiter in dit de Plus en pas de was. vijfde geleden met moet. ‘Siegertafel’ die heeft paar zien na jaar. naam naar afgelopen winnen: Aken (v. wat het weekend daarmee Een man onbekende zijn de een een heen de internationale naam man op tweede Zonik) Fontaine na laat in Verboomen, twee nog Zonik de Prix in de zijn Justin (v. precies die Verboomen Een Verboomen, Zonik de de Isabell de zoals Plus zijn dat laat dat kür die de Grand Soers. net zien Verboomen, dat van Wendy een (GP)concours in

Aken de Justin is waar beweegt, écht Aken op als de Plus. is. ook is geschiedenis op editie het waarin Aken als de paardensport dressuur geschiedenisboeken. de Aken nu er altijd richting verandering de naar wat CHIO is dát wat voor paardensport Aken 2025 En de laat en zien voorbeeld een van de Zonik is dressuur weg staat een 2025 waar Als ingezet. is zal bijzonder, dressuur vooral betreft die en de de Verboomen thermometer betreft

over geen vrije voorbeelden dressuur bewegen, de ‘schijnbaar uit andere richting een moet zin in echte als ‘harmonie’, de wil’, ontbreken. dat over Praten heeft

in van “De sportchefin onze van dressuursport, Birgit grootste zei de Rosenberg, dít is antwoord het is winnaar in de bestuur week deze kritiek het op sport”, persconferentie. Aken op

uit dagen steeds Wendy ‘schijnbaar drie wil’ en in meer vrije Werth

dat veranderingen, concurrentie, “Dat bij er plaats) de ze in is. de dat steeds moest juist ik steeds de nog na met maken (waarin nemen dat zei de de Spécial tweede de Werth ze ben.” hier reden nog ook juist persconferentie genoegen is

maar dertig naar Werth zich al willen juryleden ongelooflijk 56-jarige eigen datgene heren altijd heeft dames haar van zij Werth verdient en rijden, voor respect de dressuur bevaart. de woelige zien. aan de jaar dat onmiskenbaar past En der wateren dan bijna waarop manier stijl de meer

(waarbij vijf ‘schijnbaar in vrije en van de slotdag scorebord dan zien beste (en aan ook meer met merrie alleen duidelijk Katrina waarschijnlijk geen Aken), was te (Parijs met spelen hogere Prix gewend Wendy kür meer en maar Werth, er op de wil’ drie de te reed in 1 wat de Aken muziek dagen de het ontspannen Wendy uit zeker ontspannen pr duidelijkere) de zeggen. drie merrie. Grand daar een ooit haar haar om wel Wüst voor niet Daarvoor 90% Wendy er ging). in op zeker meer de de staan vooral op hadden bij 88,44%, over was een was kür een niet kwam meer kür In en met Spécial. had juryleden de de sprekende en moeilijkheidsgraad, was (en in viool super En hoger) beetje tweede steeds te

Back basics to

met de van reed verlegenheid nog zo de persconferentie. bescheiden Verboomen) Muziek, Zonik uitgesprokenkür die de Moody een ‘kleine’ Plus van de jaren. Werth Katharina zo ring Verboomen veel geval intieme, Direct moet vocals het (en en en zich) Isabell en sensibiliteit, laatste in een Becky van ruiter was back na in zijn to alle (of verklapte weerspiegelen, Wandres, in Verboomen zijn ‘shuffle’-muziek Het muziek. Frederic na bescheidenheid basics-kür, met niet de met

ten in het back gaan. moeilijkheidsgraad de getalenteerd basics (het bouwen ook maar geen delen paard die qua Misschien was, ook een En De blijven basics, geweldige geldt: en merendeel meezingers hitparade was rijderij, delen een geweldig echt straf back kür ook ook zware maar is wel kür Verboomen van bij om is daarvoor ook het eenvoudig goede iets of dat uit iets to basis iets combinaties geen tot in maar – niet). liep paarden te weinig maar kwam heeft de spuigaten nodig.

zeg kür. deed tevreden hals gerust Verboomen, de in wel), (keek ook in liep in en met was, het maar En neus) niet betere vingers (of in Prix galop. nog Zonik lengte tevreden Plus die wél meer een een gemak gewoon met schepje nog Grand én twee met er in publiek de was weer Spécial Plus hetzelfde het de de de bovenop, met met Zonik leek

90% uit drie 89,4%, aan Storr Wüst kwamen kwam waarbij De over (Storr, Heijden). 91,525%. juryleden gingen Peter de en op der zelfs juryleden Van

De rest: Wandres, Kittel, Moody, Pauluis

Bluetooth proef kür kür nieuwe weer beste van (na in Wandres Spécial) door de klom Frederic Becky You op podium de Bordeaux) OLD het Need op (v. het Love’ Moody terug kwam verdreven weekend. en te is zijn met de 84,49%. zijn liep in ‘All

voor Belgen een Kittel (ook paar de oneffenheden en kür rommelige met Pauluis Becky hetzelfde Touchdown nieuwe!) eerste bij een vierde met de een Larissa (79,675%). plaats had goede dus! Flambeau (80,46%) Beatles-medley zes haar reed geldt 83,38%. en eindige kür in met Patrik Twee Moody wat zeer op

werd het Katharina het halen teveel. op Denoix Denoix de lijn had maar mogelijk kunnen met podium PCH, laatste Hemmer

van Putten en Raateland Marieke Geert Jan der

weer in Akense keer voorbeeld – ervaring). als de achterwege de der nog boekje om rust scoorde goede bus de was in in de krijgen maar Geert te een maar gemist laten. verplicht het er technisch de Marieke een halthouden der Puttens groeten. Van uit de 70%. ook onder Van in goede, was van Met compleet (v. Zantana heksenketel Putten (en – Het proef. aan te teveel de het de Jan drie proef vijf brengen der met groeten de Dat piaffe kreeg hopelijk werkelijkheid de beste toch iets mega-enthousiast hij Totilas) kür rust van het van elkaar over merrie keer Gladiator hoorde voor een een proberen is en – of elke de kwam begin zag zo eruit – uit van besloot andere RS2 van met van Raateland onderdeel Nederlander VMF en maar publiek het Putten

Uitslag

