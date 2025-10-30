Justin Verboomen en Zonik Plus dik over 80% in WB Grand Prix Lyon, Zweistra zesde

Savannah Pieters
Justin Verboomen en Zonik Plus dik over 80% in WB Grand Prix Lyon, Zweistra zesde featured image
Justin Verboomen en Zonik Plus. Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl
Door Savannah Pieters

In Lyon, de tweede wereldbekerwedstrijd van de West-Europese league, stond vanochtend de Grand Prix op het programma. Justin Verboomen liet er geen twijfel over bestaan wie de beste was. Met de Glock’s Zonik-zoon Zonik Plus was hij de enige in het dertienkoppige deelnemersveld die de magische grens van 80% wist te doorbreken. Met een score van 81,195% noteerde Verboomen niet alleen een overtuigende overwinning, maar ook een nieuw pr. Het was bovendien de eerste keer dat de Belg in deze proef boven de 80% uitkwam, en dus ook meteen dik.

