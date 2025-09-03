Justin Verboomen: In 8 maanden van plaats 176 naar plaats 1 op FEI-ranking

Op de FEI Ranking stonden Justin Verboomen en Zonik Plus in januari 2025 nog op de 176ste plaats, na het Europees Kampioenschap van afgelopen weekend voert de tweevoudig Europees Kampioen de ranking aan. Een dressuurruiter die uit het niets zo snel naar de top komt is historisch, net zoals het feit dat een Belg zich aanvoerder van de FEI dressuurranking mag noemen.

Zo’n nog nooit vertoonde stijging bereikte Verboomen met vijf concoursen. CDI Lier (Grand Prix: 75,761% / Kür: 81,42%), CDI Den Bosch (Grand Prix: 74,652%/kür:84,16%), CDIO Lier (Grand Prix: 78,543%/kür: 86,155%), CDIO Aken (Grand Prix: 78,348%/Grand Prix Spécial: 80,745%, kür: 89,4%) en het EK in Crozet (Grand Prix: 79,084%/Spécial: 82,371%, kür: 89,964%).

Deense stijgers

Charlotte Fry, tot september aanvoerder van de ranking met Glamourdale, staat nu op plaats 2, voor Isabell Werth met Wendy de Fontaine en Becky Moody met Jägerbomb. De grootste stijgers zijn verder drie Deense combinaties: Cathrine Dufour met Mount St. John Freestyle (van 94 naar 5), Nadja Aboe Sloth met Favour Gersdorf (van 45 naar 38) en Rikke Dupont met Grand Galiano (van 67 naar 51).

FEI Ranking dressuur september

Bron: Horses.nl