Justin Verboomen: ‘Zonik Plus geeft mij een gevoel dat ik niet kan uitleggen’

De Belgische shooting star Justin Verboomen schreef vanmiddag de viersterren Grand Prix op CDI Lier op zijn naam. Met de beloftevolle Zonik Plus (v. Zonik) reed hij een score van 75,413% bij elkaar en verwees Sandra Sysojeva met Maxima Bella (v. Millennium) daarmee naar de tweede plaats.

“Ik ben echt heel trots op mijn paard, hij gaf mij een heel goed gevoel. Vergeleken met Mechelen was hij nog fijner te rijden, hij was nog geconcentreerder op mij. Zonik Plus is altijd zo vrolijk, hij wil altijd zijn best doen. Het is echt zo’n plezierig paard om mee te om te gaan”, vertelt Justin Verboomen.

Heerlijk gevoel

De ruiter kreeg na zijn proef een enthousiast applaus van het publiek. Hij vindt het dan ook fijn om voor thuispubliek te kunnen rijden. “Dat is echt een heerlijk gevoel en ik ben echt heel trots op de manier van rijden die we hebben laten zien. Daarnaast heeft Zonik Plus zo veel kwaliteiten, zowel zijn mindset als zijn natuurlijke aanleg voor alles. Het kost weinig moeite om hem deze oefeningen te laten doen.”

Niets is zeker

“Als kind droomde ik ervan om ooit op dit niveau te kunnen rijden. Maar sinds twee jaar denk ik daar wel iets anders over. Zolang ik dit kan doen is dat heel mooi, maar wanneer dat niet meer zo is, dan is dat niet het einde van de wereld. Ik geniet er nu volop van en ik hoop dit echt nog heel lang met Zonik Plus te kunnen doen. Maar niets in het leven is nu eenmaal zeker. Voor dit jaar zijn de Europese kampioenschappen het doel.”

Veel vertrouwen

Verboomen kocht de hengst als tweejarige van de fokker. “De eerste keer dat ik hem zag als tweejarige dacht ik ‘o mijn god, dit paard is van een andere planeet’. Ik snapte echt niet dat de fokker hem wilde verkopen, dus ik heb heel snel zijn hand geschud toentertijd”, vertelt de ruiter lachend. “Ik heb vanaf het begin echt heel veel vertrouwen en geloof in dit paard gehad. Zonik Plus geeft mij een gevoel dat ik niet kan uitleggen.”

Bron: Persbericht