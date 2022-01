Kaderscores voortaan alleen te behalen op CDI’s, ook voor de jeugd

De topsportovereenkomsten voor dressuurruiters van de KNHS worden dit jaar door de KNHS flink gewijzigd. Zo kunnen kaderscores per februari alleen worden behaald op internationale wedstrijden, waarvan één buiten Nederland. Dat geldt niet alleen voor de senioren, maar ook voor U25, young riders en junioren. Voor de pony's en children is 2022 een overgangsjaar.

Ook wordt er één en ander aangepast aan de minimumscores die behaald moeten worden. Wat exact, maakt de KNHS nog bekend. “De ruiters worden eerst geïnformeerd over die wijzigingen”, laat KNHS woordvoerder Jantien van Zon weten aan Horses.nl. Nu liggen de grenzen bij 74% voor het Olympisch kader senioren, 71% voor het B-kader senioren, 71% voor de jeugd A-kaders en 69% voor de jeugd B-kaders. Die moesten voor het Olympisch kader al op CDI’s behaald worden (maar dat mocht wel drie keer in Nederland), voor het B-kader senioren twee keer op CDI’s en een keer nationaal en voor de jeugd in het A-kader twee keer internationaal en B-kader één keer internationaal.

NOC*NSF

De wijzigingen hebben te maken met het topsportbeleid van NOC*NSF. “Het doel bij de wijzigingen is dat er combinaties in het Olympisch kader komen, die ook op internationale kampioenschappen vooraan mee kunnen doen”, aldus Van Zon. Daaruit lijkt te zijn op te maken dat de vereiste minimumscores omhoog zullen gaan. Verder is het ook NOC*NSF dat eist dat de kadereisen van de jeugd gelijk getrokken worden met die van de senioren.

Tolbert is de allerlaatste kadervorming

De nieuwe regels gaan in per februari en komend weekend is er een K&U-wedstrijd in Tolbert. Heeft dat nog wel zin als over twee weken alleen CDI’s nog gelden voor kadervorming? “Ja. Als een combinatie is Tolbert hun ontbrekende nationale score haalt, komen ze gewoon in het kader”, meldt Van Zon.

Per februari worden K&U-wedstrijden uitzendwedstrijden. De ruiters die per februari in het kader zitten, hebben vervolgens tot 1 juli de tijd om de drie internationale scores te behalen (in een cyclus van 9 maanden).

De nationale kadervorming voor children en pony’s kunnen dit jaar nog wel uitgeschreven worden, voor de jongste ruiters is 2022 een overgangsjaar.

‘Eerst ruiters informeren’

De nieuwe eisen gaan per februari in, maar tot op heden zijn alleen nog de overeenkomsten uit 2021 te vinden op KNHS.nl. “We willen eerst alle ruiters geïnformeerd hebben, alvorens we de overeenkomsten publiceren”, aldus Van Zon. Zij vindt niet dat de KNHS daar aan de late kant mee is: “De overeenkomsten gelden niet per januari 2022, maar per 1 februari.”

Verder zegt Van Zon dat de kaders met name belangrijk zijn voor de senioren. “Die kunnen in het Olympisch kader eventueel aanspraak maken op tegemoetkomingen van NOC*NSF. Met de eventuele opname in teams voor kampioenschappen of om aanspraak te maken op kadertrainingen gaan we flexibel om. Ruiters die goede scores neerzetten komen daarvoor in aanmerking, ongeacht of ze nu exact aan de kadervoorwaarden voldoen of niet.”

Toch liever CDI Exloo?

Met het bekend worden van de nieuwe kadereisen was een extra CDI in Exloo overigens een mooie uitkomst geweest en hadden de Nederlandse ruiters dicht bij huis al aan een internationale score kunnen komen. Hippisch Centrum Exloo kreeg het in december (na het bekend worden van de lockdown) snel voor elkaar een extra CDI op de kalender te zetten, maar zette daar even later weer een streep door. “Er kwamen te veel afwijzende meningen, omdat in dezelfde periode te veel conflicterende wedstrijden op de agenda staan”, aldus de organisatie die klaarblijkelijk werd dwars gezeten.

Een ‘conflicterende’ internationale wedstrijd in Europa in januari is niet op de FEI-kalender te vinden. De enige wedstrijd die bezwaar zou kunnen hebben gehad is de K&U-wedstrijd in Tolbert.

Bron: Horses.nl