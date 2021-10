Kaiman vertrokken naar eigenaar Iron Spring Farm

De KWPN-hengst Kaiman (Dark Pleasure x Gribaldi) is vertrokken naar zijn eigenaar, de Iron Spring Farm in de Verenigde Staten. Afgelopen juni was de beroemde Amerikaanse stoeterij al eigenaar geworden, maar toen was nog niet bekend hoe lang amazone Dinja van Liere de zesjarige hengst nog zou blijven rijden.

De door J.A. en B. Naber uit Vredenheim gefokte Kaiman liep op de KWPN-hengstenkeuring van 2018 in de kampioensring en kwam daar in handen van Eugene Reesink en Jan Pieter Dalsem. De Dark Pleasure-zoon strandde aanvankelijk in het verrichtingsonderzoek, maar via het vrijwillige onderzoek werd de hengst alsnog met hoge cijfers ingeschreven.

Opleiden

In juni verkocht Reesink de hengst aan de Iron Spring Farm. Toen werd bekend gemaakt dat Dinja van Liere de hengst verder zou opleiden. Aan dat traject is nu een einde gekomen.

