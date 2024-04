Kanerva wint GP-kür met Mist of Titanium OLD, Minderhoud 2e met Invictus

Hans Peter Minderhoud werd gisteren tweede in de Grand Prix met Glock's Toto jr, maar moest met zijn andere troef Invictus (v. Jack Sparrow) aansluiten op de 28ste plaats na onder andere een fikse storing in de tweede piaffe(64,37%). Toch liet Invictus gisteren – net zoals op CDI Aken – ook zien dat hij beter is geworden en met meer rust loopt. In de kür kwam dat nog meer tot uiting en bleven storingen achterwege, in de punten (73,685%) maakte het nog niet zoveel verschil. De kür werd gewonnen door de Finse Emma Kanerva met Mist of Titanium OLD (v. Millennium) met 75,35%.

De laatste tijd is in de ring te zien dat Invictus (v. Jack Sparrow) minder spanning opbouwt in de proeven. De spanning is er nog steeds (vooral in stap en piaffe), maar vergeleken met eerdere wedstrijden is het sterk verbeterd. In de Grand Prix liep Invictus overall ook met minder spanning, eerder zag je dat de ruin bijna de hele proef spanning opbouwde en er vervolgens uitbarstingen waren in de vorm van storingen. Dat beeld was gisteren in de Grand Prix anders en toch kwam er schijnbaar uit het niets een fikse storing in de piaffe. In de kür zaten geen storingen en je ziet ook duidelijk dat Hans Peter Minderhoud elke keer probeert om lengte aan de voorkant te krijgen en met zo min mogelijk druk te rijden.

Vast op een score

Invictus, die door die spanning in de ring veel wedstrijden nodig had, lijkt een beetje slachtoffer geworden te zijn van het vele starten. De ruin die in het afgelopen jaar acht CDI’s liep lijkt bij de juryleden een beetje vast te zitten op zijn score (veilige cijfers van de 6 tot 7,5). Als er geen storingen in de proef zitten, wordt het vaak een score rond de 70, als er storingen inzitten wordt het vaak 65%.

In de kür was er technisch rond de 70% (met geen enkele 8 op het protocol), artistiek rond de 75%, waardoor er onder de streep 73,685% overbleef.

Mist of Titanium OLD

De Finse Emma Kanerva ging daar met Mist of Titanium OLD (v. Millennium) overheen met 75,35%. Bij Mist of Titanium is het algehele beeld heel vaak zeer aansprekend, maar doen foutjes in de proef de score vaak kelderen. Zo ook gisteren in de Grand Prix (68,174%), in de kür zaten geen missers en dat bracht de score direct over de 75%.

Langehanenberg

Helen Langehanenberg kwam met de nummer 2 van de Nürnberger Burg-Pokal 2021 Schöne Scarlett FRH (v. Scolari) op 73,315% en werd daarmee derde achter Minderhoud.

Van Kempen

Floor van Kempen zette net zoals in de Grand Prix het op één na beste Nederlandse resultaat neer. Met haar zelfgefokte Geronimo (v. Bordeaux) scoorde ze 70,54%.

Uitslag

Bron: Horses.nl