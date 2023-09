Karin Retera over judging bias: ‘Meer intercollegiaal overleg en een vertrouwenscommissie’

Dr. Inga Wolframm, lector Duurzame Paardenhouderij en Paardensport, heeft met onderzoek aangetoond dat het huidige jureersysteem juryleden dwingt tot het inzetten van zogenaamde ‘cognitive shortcuts’ die leiden tot vooroordelen bij de beoordeling. Allereerst dienen we te erkennen dat dit een probleem is, maar vervolgens willen we natuurlijk oplossingen. Wolframm noemt alvast twee opties: het vereenvoudigen van de taak van juryleden, of het verdelen van taken onder juryleden. Wat zou werken? In de Paardenkrant van deze week reageren Karin Retera, Tommie Visser en Henk van Bergen. Lees hier alvast de reactie van Karin Retera.

Karin Retera ziet er niks in om de jurytaken te verdelen in klassieke proeven, zoals dr. Inga Wolframm voorstelt als mogelijke verbetering: “Voor het beoordelen van de klassieke dressuurproeven wordt dat een moeilijk verhaal. Wij bekijken als juryleden het totaalbeeld van het goed gaande paard aan de hand van het Skala der Ausbildung. Dit zijn vaststaande criteria. Aan de hand daarvan wordt er naar de uitvoering van de oefeningen gekeken en daar baseren wij onze punten op. In wezen is dat niet een onoverkomelijke taak als je het alleen bij de taak van de jury houdt. Ik vraag me af hoe je dat wilt vereenvoudigen, aangezien het hele Skala met elkaar samenhangt. Het vloeit allemaal in elkaar over tot één geheel. Het totaalbeeld van het goedgaande paard, oftewel het Skala; van ontspanning in de bovenlijn, takt en regelmaat, aanleuning, impuls, rechtgerichtheid en verzameling, maakt of het plaatje in zijn totaal voldoet. Natuurlijk moet je wel een geoefend oog hebben.”

Meer intercollegiaal overleg

Waar Wolframm denkt dat júíst het functioneren in een afgezonderde sociale groep jureren lastiger maakt, denkt Retera juist dat meer intern overleg helpt: “Mijn tip is om een pilot op nationaal niveau in het leven te roepen waarbij we de jury bij H weghalen en er twee juryleden bij C samen gaan jureren voor overleg. Het menselijk brein wordt onbewust beïnvloed door allerlei factoren van buitenaf, bijvoorbeeld door ervaring, druk van collega’s, de pers of door deelnemers. Mijn oplossing zou veel meer zitten in intercollegiaal overleg. Door overleg met collega’s onder elkaar krijg je het meer op één lijn. Je gaat als het ware naar een consensus toe.”

Veilig voelen

“We moeten een team vormen en voor elkaar zorgen. Juryleden zijn vrijwilligers, die soms worden gekielhaald door de pers, deelnemers, trainers en via social media. Mensen moeten zich veilig voelen. Ik zou daarom pleiten voor een vertrouwenscommissie, met daarin een psycholoog en coach.”

Kür

Wat betreft de kür op muziek ziet Retera wel wat in het verdelen van taken: “Ik ben het wel eens met deze stelling als het gaat om het beoordelen van de kür op muziek. Dan is de taak van de jury te gecompliceerd. Je let op de choreografie, de muziek, moeilijkheidsgraad en de uitgevoerde oefeningen. Als je heel geconcentreerd zit te jureren, hoor je bijvoorbeeld de muziek niet. Het menselijk brein kan niet multitasken.”

Lees alle reactie in de Paardenkrant van deze week

Bron: Horses.nl