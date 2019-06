Karlijn Geelkerken wint Intermédiaire op CDI Achleiten

Karlijn Geelkerken moest gisteren gastvrouw Victoria Max-Theurer en Diana Porsche nog voor laten gaan in de Prix St. Georges, maar vandaag won de Nederlandse de Intermédiaire I op het concours van Sissy Max-Theurer. Met haar toppaard Ecuador (Ampere x Oscar) reed Geelkerken naar 68% en dat was genoeg voor de overwinning.

Vooor Geelkerken, die met Ecuador VD vorig jaar de overstap van de young riders naar de internationale Lichte Tour, was de 68% in de Inter I een internationaal record. In de Prix St. Georges kwam Geelkerken gisteren uit op 67,353%. Die rubriek werd gewonnen door gastvrouw Victoria Max-Theurer met de Vitalis-zoon Valparaiso, die vorig jaar nog in de finale van het WK voor zevenjarige dressuurpaarden liep. Valparaiso kwam uit op 75,118% in de Prix St. Georges. Diana Porsche werd in die rubriek tweede (67,588%) en vandaag ging Geelkerken Porsche voorbij.

Nederlandse Jonker derde bij zesjarigen

De Nederlands gefokte Jonker (Blue Hors Zack x Fürst Heinrich) pakte ook een prijs op het Max-Theurer-concours. De zesjarige ruin van Arie Yom-Tov scoorde onder de Hongaar Csaba Szokola 80,4 punten in de finaleproef voor zesjarigen.

