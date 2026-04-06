Kasey Perry-Glass zet sterke vorm voort met Heartbeat W.P. in Myakka City

Petra Trommelen
Kasey Perry-Glass zet sterke vorm voort met Heartbeat W.P. in Myakka City featured image
Heartbeat WP met Kasey Perry-Glass Foto: Dr. Tanja Becker/Equitaris
Door Petra Trommelen

Na het succes op het Global Dressage Festival in Wellington eerder dit jaar, waar Kasey Perry-Glass met de in Nederland aangeschafte Heartbeat W.P. (v. Charmeur, fokker W.L.M. Veltmaat) een nieuw persoonlijk record van 72,022% scoorde in de Grand Prix, zette de combinatie de sterke vorm nu voort in Myakka City. In de Grand Prix Special leidde Perry-Glass het klassement met 71,225%.

