Kasprzak en Everian L tweede in jonge paarden Grand Prix Herning

De DWB-gefokte Everdale-zoon Everian L en amazone Anna Kasprzak werden vanmiddag tweede in de jonge paarden Grand Prix in Herning. Everian L, die twee jaar geleden op zevenjarige leeftijd het WK Jonge Dressuurpaarden liep, scoorde net geen 70%. Anne Sofie Aaen stuurde de Fürstenball-zoon Fürsten-Flame met 71,353% naar de overwinning.

Anna Kasprzak reed Everian L vorig jaar op een aantal internationale Lichte Tour-wedstrijden. Ze wonnen de Prix St. Georges en Inter I Kür in Le Mans en wonnen de Inter I in Herning en Compiègne. Inmiddels is de negenjarige Everdale-zoon op het hoogste niveau aangekomen. Daarmee heeft zijn Deense amazone naast Rock Star (v. Rockwell) weer een tweede Grand Prix-paard.

In deze rubriek kwamen twee Nederlandse combinaties aan start. Elisabeth Geluk scoorde met Hamilton (v. Apache) 65,794%. Voor Corinda Luttjeboer en Endyrava (v. Lord Leatherdale) was er een score van 62%.

Bron: Horses.nl