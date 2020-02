Kasprzak wint GP-debuut met nieuwe troef

De Deense topamazone Anna Kasprzak heeft afgelopen weekend een succesvol debuut gemaakt in de Grand Prix met haar nieuwe paard Fuhur (v. Fürstenreich ). Met een score van 74,4% werd het duo bij hun debuut op een nationale wedstrijd in Denemarken unaniem op de eerste plaats gezet.

“We zijn pas twee maanden een combinatie en ik weet zeker dat we een super team gaan vormen”, liet de amazone weten op Instagram. “Nog veel dingen te verbeteren, maar Fuhur gaf me echt een gevoel van vertrouwen in de ring.”

Russische team

Iets meer dan twee maanden geleden nam Kasprzak de teugels van Fuhur over van Elena Sidneva. Sidneva reed met de zoon van Fürstenreich op de wereldruiterspelen in Tryon en vorig jaar was het paar lid van het Russische team op het EK in Rotterdam.

Addict de Massa

Met haar andere paard Addict De Massa (v. San Amour I) eindigde Kasprzak nog een keer in de top drie. Met een totaal van 71,433% mocht ze zich achter Nanna Skodborg Merrald en de Quaterback-zoon Goerklintgards Quater Boy opstellen. De Blue Hors-amazone kreeg 71,767% met de voshengst.

Bron: Horses.nl/St.Georg