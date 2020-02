Kasprzak’s Fuhur geblesseerd na winnend debuut

Anna Kasprzak maakte dit weekend haar internationale Grand Prix-debuut in het Noorse Lillestrøm met Fuhur. Het debuut werd ondanks enkele foutjes in de proef winnend afgesloten met een percentage van 71.587%. Na afloop van de Grand Prix raakte de Fürstenreich-zoon geblesseerd met het rollen in de box.

Anna Kasprzak heeft de elfjarige ruin sinds december onder het zadel. Hiervoor werd Fuhur getraind door de Russische Elena Sidneva, die met hem deelnam aan de WEG in 2018 en de Europese kampioenschappen in 2019. Kasprzak startte de ruin eerder al op een nationale wedstrijd in Denemarken, die eveneens werd gewonnen.

Geblesseerd

De ruin rolde in de stal op de wedstrijd en kwam met zijn klem te zitten tussen de latten. Hierdoor verloor hij zijn ijzer en dat veroorzaakte een grote schaafwond. Hierdoor moest Kasprzak de ruin afmelden voor de kür op muziek.

Bron: Horses.nl/ST-Georg.de