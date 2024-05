Kate Jansen wint ook kür op muziek pony’s in Compiègne, Esmae Niessen tweede

Nadat Kate Jansen gisteren ook al de individuele proef bij de pony's won met een PR, deed ze dit vandaag opnieuw in de kür op muziek. Met haar pony FS Mr. Magic (v. FS Mr. Right) liet ze een score noteren van 75.065%. Van het jurylid bij B, Mickael Renard, kreeg de combinatie zelfs een score van 78.150% toegekend.

Esmae Niessen reed haar pony Strandgaards Do It My Way (v. Dr. Doolittle) naar 74.795% en werd daarmee tweede. De Azerbeidzjaanse Agata Zakhrabekova zorgde ervoor dat het geen geheel Nederlands feestje werd. Zij nam de derde plaats in beslag met RM Golden Showman (v. Golden West). De combinatie scoorde 74.085%.

Sisi Gijsen en Nika Verbeek

De Nederlandse amazones Sisi Gijsen en Nika Verbeek maakten de top vijf compleet. Gijsen reed New Star 8 naar 73.945% en werd vierde. Hiermee bleef ze voor op Nina Verbeek en Brasil (v. Sandokan’s Leonardo). Het duo liet 72.860% op het scorebord verschijnen.

Uitslag

Bron: Horses.nl