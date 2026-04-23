Katharina Hemmer en Denoix PCH naar nieuw PR in Grand Prix: 77,261%

Pedigrees by HorseTelexHorseTelex
Katharina Hemmer en Denoix PCH Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl
Door Rick Helmink

Duitsland wil komende zomer in Aken het Wereldgoud terugveroveren. In Monica Theodorescu’s tijd als bondscoach heeft Duitsland maar twee keer niet gewonnen op een kampioenschap: Aken 2015 (Nederland goud) en het Wereldkampioenschap in Herning 2022 (Denemarken goud). Dit jaar kan het goud dus dubbel terugveroverd worden: het goud op de heilige grond in Aken en de nu ontbrekende Wereldtitel. Het lijkt er sterk op dat dat gaat lukken. Vandaag reed Katharina Hemmer Denoix PCH (v. Destano) naar een nieuw PR in de Grand Prix: in de 4* in Hagen was er 77,261%.

Volg het laatste nieuws via Horses Premium voor 7,50 per maand! Meld je aan en mis niets!
