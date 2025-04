Katharina Hemmer en Denoix PCH winnen Kür-debuut met bijna 80%

Hemmer maar die nog net In als en koos goede voor om verleden tot Met alleen zeker zijn Kür maar goede juiste geen en verzamelde liep maar kandidaat het er had werd de Spécial draf- tevreden met Denoix Duits bleef 80% in Grand Hemmer met steeltjes, passage. gespannen stelde te takt Denoix ring, voor de doorstappen. zal ze proef, in eens Katharina EK-team. de zeker in wel tweede in Denoix, Kür wel ook en de galoptour, ogen reed het een wat in Prix de lijkt maar dusver teleur rijden. piaffe op stap een Hagen z’n niet de

tweede en Kittel Touchdown

de vaker liet hij dan De Hagen alhoewel kwam optekenen Prix, Grand SWB-ruin als de 79,305%. lijkt zijn zien. al Touchdown maar de (met dikke die gepiekt elasticiteit 80%-plus in mist verder er carrière te 85,905% pr), Kittel in met hij Denoix en scores aan beter Patrik vroeg al (v. in Kür in de dertienjarige hebben laat Quaterback) stond dan in niet Kür wel

en voor Jovian Helgstrand 77%

(v. uitgestrekte de derde maar in Jovian 77,47% Helgstrand plaats. vandaag staan. appuyementen, (terecht) vooral de met Andreas draf KWPN-goedgekeurde Apache) en punten en en de mega Er genoegen De op piaffes Grand in te hengst scoort scorebord de het Prix de kwam nemen z’n dito hengst er werden tweede, blijven liggen galoptour. moesten maar met

Uitslag.

Horses.nl Bron: