Katharina Hemmer gaat door waar ze stopte in Crozet en 71,152% voor Kuvasz RS2

Katharina Hemmer en Denoix PCH Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl
Door Rick Helmink

Katharina Hemmer, samen met Justin Verboomen dé nieuwe ster op het Europees Kampioenschap in Crozet, maakte vandaag op CDI Lier haar rentree met toppaard Denoix PCH (v. Destano). En met de vos ging ze door waar ze stopte in Crozet. De Grand Prix in Lier was misschien niet zó goed als de Spécial op het Europees Kampioenschap, maar het kwam er wel dicht bij in de buurt. Met 75,587% (overigens bijna exact dezelfde score als in de Grand Prix van Crozet) won Hemmer overtuigend. Kuvasz RS2 N.O.P. werd onder Marieke van der Putten vijfde en liep naar 71,152%. Die score had nog flink wat hoger kunnen uitvallen als er aan het einde van de proef geen storingen waren opgetreden.

