Katharina Hemmer op herhaling in Frankfurt: schrijft ook Grand Prix Special op naam

Nadat Katharina Hemmer gisteren ook al de Grand Prix won met een persoonlijk record, herhaalde ze dit kunstje vandaag opnieuw in de Special. Ze behaalde 76.659% met Denoix PCH (v. Destano) en bemachtigde daarmee wederom de eerste plaats.

De stalamazone van Hubertus Schmidt verwees Benjamin Werndl hiermee naar de tweede plaats. Hij scoorde 75.745% met Famoso OLD (v. Fare Well III). Svenja Kämper – Meyer maakte de top 3 compleet met Amanyara M FRH (v. Ampėre). Het duo had met 71.702% eveneens een persoonlijk record.

Werth en Superb

Isabell Werth sloot hierachter aan op de vierde plaats. Met Superb 2 (v. Surprice 26) behaalde ze 70.383%. Onvoldoendes op de piaffe, passage en de serie om de twee weerhield Werth van een hogere score.

Uitslag

