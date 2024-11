Katharina Hemmer schrijft ook CDI4* GP Special op haar naam in Stuttgart

Gisteren schreef Katharina Hemmer al de CDI4* Grand Prix op haar naam met Denoix PCH (v. Destano) en vandaag herhaalde het duo dat kunstje opnieuw in de Grand Prix Special. Isabell Werth werd tweede met Lisa Müllers D'Avie FRH en Bianca Nowag - Aulenbrock bemachtigde de derde plaats met Queolito (v. Quaterhall).

Denoix PCH had gisteren aan het begin van de proef nog last van spanning, maar vandaag gaf hij gelijk een ontspannen en geconcentreerd beeld. Er verschenen gedurende de hele proef veel hoge cijfers op het protocol, waaronder achten en negens voor de appuyementen, piaffes en de eners op de AC-lijn. Eén foutje, waarbij de 12-jarige vos in galop aan sprong in de overgang van passage naar uitgestrekte draf, leverden onvoldoendes op en weerhield Hemmer van een nog hogere score. Het werd uiteindelijk een score van 75.511%, een unanieme eerste plaats.

Werth en Nowag-Aulenbrock

Isabell Werth reed een foutloze, constante proef met Gut Wettlkam’s D’Avie FRH (v. Don Juan de Hus), in eigendom van Lisa Müller, wat hun de tweede plaats opleverde. Werth liet een score van 73.192% op het scorebord verschijnen met de tweevoudig Wereldkampioen Jonge Dressuurpaarden. Hiermee bleef ze ruimschoots voor op Bianca Nowag – Aulenbrock, die met de 12-jarige Queolito een score van 71.575% neerzette.

Uitslag

Bron: Horses.nl