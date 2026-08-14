Katharina Hemmer trekt zich terug voor kür, Wandres neemt plaats in

Rick Helmink
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Katharina Hemmer trekt zich terug voor kür, Wandres neemt plaats in featured image
Katharina Hemmer en Denoix PCH noteren een score van 80,866% Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl
Door Rick Helmink

In de persconferentie na de Grand Prix Spécial op het Wereldkampioenschap in Aken heeft Katharina Hemmer, met Denoix PCH winnares van brons, nieuws. De Duitse amazone, die haar eerste individuele medaille won in Aken, zal de kür niet rijden. Of dat helemaal volgens de regels is, is de vraag. In het vraagprogramma staat namelijk: ‘deelname beperkt tot en verplicht voor de beste achttien (18) combinaties van atleet en paard uit de Grand Prix Special’.

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