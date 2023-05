Katherine Bateson en Haute Couture naar dubbele overwinning in Ocala

Katherine Bateson heeft met de Connaisseur-dochter Haute Couture de Grand Prix en de Grand Prix Spécial op CDI3* Ocala gewonnen. De Amerikaanse kocht de KWPN-merrie eind 2021 en riep de hulp van haar vorige amazone Dinja van Liere in om de merrie beter te leren begrijpen. "Dinja kent haar door en door en heeft haar als het ware voor me vertaald, totdat we dezelfde taal gingen spreken", vertelt Bateson.

Bateson kwam een paar maanden naar Europa om daar bij Van Liere te gaan trainen. “Dinja is een fantastisch persoon en ze is heel behulpzaam.” Ze vervolgt: “Ik probeer echt om een betere combinatie met Haute Couture te gaan vormen. Het draait om vertrouwen, zeker met een merrie. Ze is bijna beangstigend intelligent.”

In de Grand Prix kwam er 70,848% op het scorebord te staan, in de Spécial ging daar met 73,085% een flinke schep bovenop. “Ik was heel erg blij met mijn proef. Ik keek de video van mijn Grand Prix terug en wist wat ik moest verbeteren. Haute Couture ging die uitdaging aan. Ik weet niet of ik eerder zo’n gevoel in de ring heb gehad, ze is is geweldig!”

Bron: Persbericht/Dressage News