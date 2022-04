Katie Duerrhammer rijdt zich in de spotlights

Amerika heeft er een nieuwe combinatie bij om rekening mee te houden: Katie Duerrhammer en Paxton (Dante Weltino x Don Marco). Een dikke maand na haar internationale Grand Prix-debuut in Wellington zette de amazone afgelopen weekend op CDI Ocala twee vette PR's neer. Ze won met 73,217% de Grand Prix en met 73,638% in de Spécial. Met die scores maakt de amazone zelfs kans om mee te mogen op de Europese selectietour voor het Amerikaanse dressuurteam.

Duerrhammer heeft nog relatief weinig ervaring op internationaal Grand Prix-niveau. De 34-jarige amazone maakte vorig jaar haar internationale Grand Prix-debuut met Quartett (Quaterback x Dream of Glory) en Paxton is pas haar tweede paard op dit niveau. De elfjarige Westfaler liep in maart drie weken op rij internationaal Grand Prix in Wellington, maar bleef toen nog onder de 70%. Alleen in de Spécial op de laatste van de drie ging hij er net over.

Genieten van de reis

Maar in Ocala gingen Duerrhammer en Paxton ver over de 70%-grens. Toch blijft ze bescheiden. “Hij is pas elf jaar oud, dat moeten we niet vergeten. Als hij volgende week 68% loopt, dan is dat ook prima. Het gaat me vooral om de reis en de voorbereiding op zijn toekomstige carrière. Dat het één keer lukt, wil niet zeggen dat het iedere keer lukt. Ik wil hem rijden zoals hij nu is en daar dankbaar voor zijn”, vertelt de amazone aan Dressage News.

De Baey

Paxton, geboren als Don Carpintero, komt uit de bekende dressuurstam van Herbert de Baey. De ruin is nauw verwacht aan de Olympische paarden Rembrandt, Ahlerich en Amon en aan de invloedrijke Grand Prix-hengst Rubinstein I. Hij was in 2016, op vijfjarige leeftijd, de topper van de Westfaalse zomerveiling. Hij werd toen verkocht voor 70.000 euro.

Bron: Horses.nl/Dressage News