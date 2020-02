Kebie Raaijmakers en Happy Feet openen CDI Lier met dik 78%

Kebie Raaijmakers is sterk begonnen aan CDI Lier. In de eerste rubriek van vandaag, de inloopproef voor Children, reed ze Happy Feet (Tuschinski x Animo) naar de fraaie score van 78,637%. Die score was naast de overwinning goed voor een nieuw internationaal persoonlijk record.

Kebie Raaijmakers maakte met Happy Feet vorig jaar het CDI-debuut in eigen land (Exloo) en nu in Lier dus een geslaagd debuut in het buitenland.

Duitse verstoord Oranje feestje

De tweede plaatst was voor de Duitse amazone Clara Paschertz. Zij reed Danubio (v. Dante Weltino OLD) naar 77,500%.

Van Hof, Schelstraete en Knipscheer

De rest van de top vijf bestond uit Nederlandse combinaties. Veerle van Hof reed Don Diablo (v. Westpoint ) met 73,637% naar de derde plaats. Amber Schelstraete en Burberry (v. Lord Loxley) werden vierde met 72,500%. Maura Knipscheer en Amaretto (v. Krack C) maakten met 70,057% de top vijf compleet.

Bron: Horses.nl