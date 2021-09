Kebie Raijmakers stuurde Lord of Rock (v. Lord Sinclair II) naar 67,853% in de individuele proef voor junioren op CDI Grote Brogel vanmorgen. Die score was goed voor een derde plaats achter winnares (72,912%) Annabella Pidgley met Dibert L (v. Vivaldi) en nummer twee (69,588%) Karoline Mathilde Ravnsbo met Atterupgaards Kawasaki (v. Krack C).