Kebie Raaijmakers stelt orde op zaken in individuele proef Children

Kebie Raaijmakers heeft de individuele proef voor Children op CDI Lier gewonnen met een score van maar liefst 78,535%. De amazone won de inleidende proef met Happy Feet (Tuschinski x Animo) op woensdag met bijna 79%, maar kwam in de landenproef op donderdag met bijna 73% niet verder dan de vijfde plaats. Veerle van Hof en Maura Knipscheer maakten het volledig Nederlands podium compleet.

Juryleden Maarten van der Heijden en Thomas Kessler konden een totaal van 75,130% kwijt aan de proef van Veerle van Hof en Don Diablo (Westpoint x Polansky), de winnares van de proef op donderdag. Landgenote Maura Knipscheer kreeg 75,065% voor haar proef met Amaretto (Krack C x Jazz).

Van Rooij blijft presteren

In de individuele proef voor pony’s was Evi van Rooij wederom de beste Nederlandse. Met King Stayerhof’s Jango (Kosmo van Orchid’s x Jacobspeel’s Rocky) behaalde ze 72,532% en eindigde daarmee op de tweede plaats. Jill Bogers eindigde met First Hummer (FS Mr. Right x Jarno) met 70,361% net buiten de top vijf.

Uitslag individuele proef Children.

Uitslag individuele proef pony’s.

Bron: Horses.nl