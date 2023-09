Kebie Raaijmakers wint individuele proef Junioren op CDI Waregem

Kebie Raaijmakers heet vandaag de individuele proef bij de junioren op CDI Waregem gewonnen. De amazone werd donderdag nog tweede in de teamtest maar was in de individuele proef te sterk voor haar concurrentie. Meer Nederlands succes was er bij de pony's, waar Kate Jansen derde werd en Britt Kikkert-Van Der Linde naar de vijfde plaats reed.