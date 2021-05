Kebie van der Heijden vervangt Denise Nekeman in Nations Cup Compiègne

Bondscoach Alex van Silfhout had Denise Nekeman met haar hengst Boston STH (Johnson x Quattro B) opgesteld in zijn landenploeg voor Compiègne. Daar zou het duo debuteren in de Nations Cup. Die plek wordt nu echter ingevuld door Kebie van der Heijden en Beach Boy (Sorento x Goodtimes), die eveneens hun Nations Cup-debuut maken.