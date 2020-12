Kerstcadeau voor Charlotte Dujardin: 90,2% met Freestyle en 88,05% met Gio

Dat op nationale kampioenschappen iets positiever wordt gepunt is in de dressuur een vaker voorkomend verschijnsel, maar de punten die Charlotte Dujardin vandaag kreeg in de kür (en gisteren ook al in de Grand Prix) op het Brits Kampioenschap in Hartpury zijn niet helemaal serieus te nemen. 90,2% voor de zeker niet foutloze kür van MSJ Freestyle (v. Fidermark) gaat wel erg ver.

Grote pirouettes, nog altijd af en toe problemen met de overgangen passage-piaffe (wel stukken beter dan voorheen), niet alle piaffes helemaal uit het boekje, een fout in de eerste zeer groot gesprongen en slingerende enerserie (die wel foutloos, maar nog steeds niet perfect werd herhaald op de reservelijn) en erg veel moeite met een simpele galop-draf overgang haalt geen 90% zou je zeggen.

Op het Britse Kampioenschap wel en gisteren in de Grand Prix (eerste piaffes te vroeg en slechts acht passen, laatste piaffe veel te lang bijna twintig passen en ook moeite met de pirouettes – allemaal dubbeltellers) was de 83,04% ook al royaal bedeeld. De merrie laat uiteraard ook heel veel mooie dingen zien: uitblinken in laterale werk, super uitstrekken (in draf en galop), een goede staptour en gedurende de hele proef een zeer aansprekend beeld.

90+lijstje

Oké, het is geen internationale score, maar toch komt Charlotte Dujardin nu ook met Freestyle in het 90+lijstje. Daarin staan verder zij zelf met Valegro, Isabell Werth met Bella Rose en Weihegold OLD, Edward Gal met Totilas, Helen Langehanenberg met Damon Hill en Sönke Rothenberger met Cosmo.

88,05 voor Gio

Dujardins jonge troef Gio (Apache x Tango) ging ook al richting de 90% met 88,05% in de kür vandaag. De door H.J. de Jong gefokte negenjarige vos van 1,61 m. liet zich in de kür vandaag een stuk beter zien dan gisteren, maar ook hier was er wel enige fantasie nodig voor 88,05%.

Carl Hester op 3 met Envogue

Carl Hester stuurde zijn nieuwe KWPN-troef En Vogue (Jazz x Contango), gefokt door wijlen Adriaan van de Goor, naar 86,5%, goed voor de derde plaats. Deze elfjarige maakte veel indruk in het draf- en galopwerk en liet zien dat hij nog meer in zijn mars heeft.

De kür was niet perfect: de verzamelde stap neigt naar telgang en de uitgestrekte stap bleef wat beperkt en te weinig over de rug, in de tweeërs sloop een fout aan het begin van de serie en op de laatste lijn werd En Vogue wel heel heet (afgroeten Salinero-style).

Vierde over de 80%

Een vierde ruiter ging in de kür over de 80%: Sonnar Murray-Brown met Erlentanz (v. Latimer), die in 2019 door Dujardin uitgebracht werd vanwege de door een auto-ongeluk geblesseerde Murray-Brown. Hij stuurde Erlentanz naar 83,58%.

Op de vijfde plaats kwam met 79,95% Laura Tomlinson met Rose of Bavaria (v. Bordeaux).

Volledig resultaat

Bron: Horses.nl