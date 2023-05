Kersverse moeder Charlotte Dujardin wint ook kür CDI Windsor

Na de geboorte van haar eerste kindje zit Charlotte Dujardin pas sinds drie weken weer in het zadel. Maar dat gebrek aan ritme staat de Britse topamazone niet in de weg. Bij haar rentree won Dujardin woensdag met Imhotep (Everdale x Vivaldi) de Grand Prix van CDI Windsor en ook vandaag in de kür was het duo met afstand de beste.

De juryleden beloonden de kür van Dujardin en Imhotep met 83,200%. Dat was net iets meer dan hun kür op het WK in Herning waarin het duo 83,132% scoorde. Met twee overwinningen was Windsor een geslaagde rentree voor Dujardin en de Everdale-zoon, die hun pijlen dit jaar richten op het Europees kampioenschap in Riesenbeck.

Ook Gareth Hughes boven de 80

Naast Dujardin scoorde ook Gareth Hughes boven de 80%. Nadat hij met Classic Briolinca (v. Trento B) woensdag in de Grand Prix tweede werd, was er vandaag met 80,510% opnieuw een tweede plaats.

Lewis Carrier derde met PR

Na zijn vierde plek in de Grand Prix klom Lewis Carrier in de kür een plek omhoog. In de kür eindigde hij met Diego V (v. Spielberg) als derde met een dik nieuw persoonlijk record van 77,405%.

Uitslag

Bron: Horses.nl