Kevin Kohmann en Sonata MF winnen Wereldbeker Kür in Devon

Savannah Pieters
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Kevin Kohmann, hier met Duenensee. Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl
Door Savannah Pieters

Kevin Kohmann heeft met de Sir Donnerhall I-dochter Sonata MF de Wereldbeker Grand Prix Kür in Devon op zijn naam geschreven. De Amerikaanse ruiter reed de elfjarige merrie in haar allereerste Kür op dit niveau naar een score van 77,105%. Brittany Fraser-Beaulieu volgde met Jaccardo (v. Desperado) op de tweede plaats met 76,515%, voor Camille Carier Bergeron en Finnländerin (v. Fidertanz), die 76,505% noteerden. Ali Potasky en Inxs (v. Everdale) werden vierde met 76,325%.


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