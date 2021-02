Kevin Kohmann tweede met KWPN-hengst Five Star

Kevin Kohmann behaalde gisteren met de goedgekeurde KWPN-hengst Five Star (v. Amazing Star) een tweede plaats in de Intermediaire 1 in Wellington. De proef van de combinatie werd beloond met een score van 71.529%.

In de rubriek kwamen 9 deelnemers aan de start. De overwinning was voor de Amerikaan Cesar Parra. Hij rekende in zijn proef op de 13-jarige ruin Mr Bumblebee (v. Sting). Het duo scoorde 71.853%.

Marek derde

Op de derde plaats eindigde de Amerikaanse amazone Anna Marek met de 11-jarige Felissirana (v. Belissimo M). Marek mocht met de merrie een score van 71.265% op haar naam schrijven.

