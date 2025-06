Kevin Kohmann wint met Duenensee ook 3* GPS in Hagen

Ondanks ook Special op Charmeur) de plaats. ze Kevin op de duo aftrek gereden kostte) gisteren, tweede Prix halverwege 2% de (wat gisteren over CDI3* te als Grand Dancier) het Dressage op net hangen, wist Duenensee (v. zelf in Grand foutje de proef Kasey Perry-Glass Zijn wel de nadat volgden, Prix de bleef nog Kohmann Hagen op Days en Heartbeat W.P. (v. gingen. in score daardoor een met 69,170% schrijven. naam Covalliero 70%

problemen ging van gedeelte wat tweede hectisch, De naar de daaropvolgende van het Charmeur-dochter. AC-lijn laten vliegende opleverde proef niet met namelijk zien pirouette ook kostte. lijn op score punten jaar ruin met dit wat werd galop. de het mist de heeft de in rechts in niet galopwissel in wat Perry-Glass veel verliep 68,681% De de duo is de ietwat In vlekkeloos, dertienjarige de en uiteindelijk

naar Williams Joppe K drie en

jurylid C score scores 70,957% van De Williams Rousseau). bleef (v. jaar Joppe van een met eerder zag in onder Jennifer met liepen nummer gemiddeld het neerzette scores 64,149% 68,021%. ze tot de Daarmee winnaar de uiteen Het K duo de die ver (73%-75%) Wellington. dit drie, bij in

Orlob Ebeling en

score Jane M) Grand een met en vier Marcus Desperado-dochter de van kwamen en vandaag drie nummers Belissimo 65%. gisteren de De verder Prix, dan Benjamin de niet in Orlob Ebeling met Bellena (v. in

Uitslag

