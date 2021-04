Kijk live: de jonge dressuurgarde gaat internationaal

Vandaag gebeurt het: de Nederlandse jonge dressuurgarde vliegt uit. Jonge dressuurcombinaties die in Nederland al flink gescoord hebben, lopen in Opglabbeek en Hagen de eerste keer voor een internationale jury. Edward Gal komt met Glock's Toto jr en Glock's Total US in de baan in Opglabbeek. En daar lopen ook Go Legend van Marlies van Baalen, Governor van Adelinde Cornelissen en Guardian S en Anne Meulendijks. Dan is er ook nog Haute Couture met Dinja van Liere in Hagen.