Kijk live: WK Verden 2026 kwalificatieproef zevenjarigen

De kwalificatieproef voor vijfjarige dressuuurpaarden op de Wereldkampioenschappen voor jonge dressuurpaarden is om 07.30 uur begonnen. Zes combinaties komen voor Nederland aan de start waarbij Red Viper (v. Romanov) onder Dinja van Liere opgaat voor zijn derde Wereldtitel. Bekijk de (gratis) livestream in dit bericht.
Starttijden Nederlandse combinaties:
08.04 uur: O’Toto van de Wimphof (v.Glock’s Toto Jr) met Diederik van Silfhout
09.06 uur: Ozstralis Cottinglee (v.Sir Donnerhall) met Kirsten Brouwer
10.14 uur: Ohio (v. Kaiman) met Kirsten Brouwer
11.28 uur: Red Viper (v. Romanov Blue Hors) met Dinja van Liere
13.38 uur: Odi Murona (v.Blue Hors Farrell) met Tessa Kole
13.54 uur: Obsession Taonga (v.Vitalis) met Lara van Nek