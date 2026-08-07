Kijk live: WK Verden 2026 kwalificatieproef zevenjarigen

Rick Helmink
Kijk live: WK Verden 2026 kwalificatieproef zevenjarigen featured image
Dinja van Liere met Red Viper Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl

De kwalificatieproef voor vijfjarige dressuuurpaarden op de Wereldkampioenschappen voor jonge dressuurpaarden is om 07.30 uur begonnen. Zes combinaties komen voor Nederland aan de start waarbij Red Viper (v. Romanov) onder Dinja van Liere opgaat voor zijn derde Wereldtitel. Bekijk de (gratis) livestream in dit bericht.

Door Rick Helmink

Live-uitslag

Starttijden Nederlandse combinaties:

08.04 uur: O’Toto van de Wimphof (v.Glock’s Toto Jr) met Diederik van Silfhout
09.06 uur: Ozstralis Cottinglee (v.Sir Donnerhall) met Kirsten Brouwer
10.14 uur: Ohio (v. Kaiman) met Kirsten Brouwer
11.28 uur: Red Viper (v. Romanov Blue Hors) met Dinja van Liere
13.38 uur: Odi Murona (v.Blue Hors Farrell) met Tessa Kole
13.54 uur: Obsession Taonga (v.Vitalis) met Lara van Nek

Geef een reactie

Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie gegevens worden verwerkt.

Volg het laatste nieuws via Horses Premium voor 7,50 per maand! Meld je aan en mis niets!
Mogelijk ook interessant