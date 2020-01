Kijktip: Emmelie Scholtens vanavond bij NOS Sport

Vanavond is Emmelie Scholtens samen met Desperado N.O.P. (v. Vivaldi) te zien in een reportage op NOS Sport (NPO 1) tussen 19:00 uur en 19:45 uur.

Na haar overwinning in de wereldbekerwedstrijd in Mechelen vorige week heeft de NOS een reportage gemaakt over Emmelie Scholtens.

‘Emmelie Scholtens begint naam te maken in de dressuurwereld. Vlak na Kerst won de amazone voor het eerst een wereldbekerwedstrijd in België. Met haar paard Desperado hoopt ze de Spelen van Tokio te halen”, zo luidt de aankondiging op NOS.nl.

Bron: NOS