Kijktip: Festival4Dressage met onder andere rentree Hermès

Festival4Dressage in Aken heeft deze week een startlijst die het hart van dressuurliefhebbers sneller laat kloppen. Vanmiddag in de Grand Prix (vanaf 12.00 uur): Patrik Kittel met Jovian, Sönke Rothenberger met Matchball OLD en Fendi, Matthias Alexander Rath met Thiago GS, Isabell Werth met Wendy, Hans Peter Minderhoud met Invictus, Ingrid Klimke met Franziskus én natuurlijk de rentree van Hermès en Dinja van Liere.