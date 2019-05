Kimberly Pap wint Prix St. Georges in Compiègne met ruim 72%

In de Prix St. Georges rubriek voor Young Riders in het Franse Compiègne was de overwinning voor Kimberly Pap. Met haar Vloet Victory (Jazz x Ulft) liet ze een goede proef zien waarmee ze de eerste plaats pakte. Vorig maand nog werd ze tweede met 73,83% in de Kür op muziek op het CDIY in Nieuw en Sint Joosland.

Ook vandaag liet de combinatie weer een uitstekende proef zien in deze goed bezette rubriek. Twee van de driejuryleden zetten Kimberly Pap op de eerste plaats, waarbij het Portugese jurylid Frederico Pinteus maar liefst 74,41% noteerde. Daarmee kwam haar totaalscore op 72,69% en won ze deze Prix St. Georges.

De Russische Elizaveta Lyban in het zadel van Erantos (Ekvador x Vottschina) scoorde 71,56% wat goed was voor de tweede plaats. Als derde eindigde de Engelse Rebecca Swain met Bon Jovi (UB40 X Krack C) met 71,47%. Meike Kroot wist met Vince (OO Seven x Kennedy) niet meer te scoren dan 70,83% waarmee ze genoegen moest nemen met een vijfde plaats.

Uitslag

Bron: Horses.nl